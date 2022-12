DRAGON BALL GAMES BATTLE HOUR tornerà nel 2023 sia ONLINE che a Las Vegas

Leggi su gamerbrain

(Di martedì 6 dicembre 2022) Bandai Namco Europe S.A.S. ha annunciato oggi che ilnel, questa volta siache a Las, presso il centro congressi The Expo at World Market Center di Lasdal 4 al 5 marzo. Dopo due edizioni unicamente, l’evento dedicato ai fan e nato dalla collaborazione tra Bandai Namco Entertainment Inc., Shueisha Inc. e Toei Animation Co. Ltd. consentirà ai fan didi tutto il mondo di ritrovarsi e celebrarecon novità, eventi e tornei. Il...