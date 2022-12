Agenzia ANSA

Le sue foto dei difensori ucraini dell'acciaieria Azovstal di Mariupol hanno fatto il giro del mondo: adesso Dmytro 'Orest' Kozatsky, sopravvissuto alla prigionia russa e restituito al suo Paese in settembre insieme con altri 200 prigionieri, ha annunciato su Twitter di essere tornato in guerra. "Oggi è il primo giorno in cui sono tornato al servizio ...i primi round di colloqui, Ankara ha fatto chiudere il canale satellitare vicino alla ... che attualmente sono tenuti sotto controllo nei campi di gestiti dalle milizie curde. * Mondo ... Dopo la prigionia torna in guerra Orest, fotografo di Azovstal Questa mattina un incendio è scoppiato all'interno di un impianto industriale a Bryansk, dopo l'attacco di alcuni droni. Zelensky oggi si è recato in visita nel Donbass. Durante uno scambio di prigionieri.