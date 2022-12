Dopo la laurea vince il concorso | farà la spazzina ' Sono felice | volevo il posto fisso'

Lo sanno bene i 12 laureati di Napoli che inizieranno a lavorare come operatori ecologici, i cosiddetti spazzini ,aver vinto il concorso bandito dall'Asìa, l'azienda per la raccolta dei rifiuti ...per i posti di ITP :oppure diploma AFAM di I livello (oppure titolo equipollente o ... Precisiamo che,il concorso e l'inserimento in due distinte graduatorie, il percorso dei ...In un mondo in cui i giovani faticano sempre di più a entrare nel mondo del lavoro, il posto fisso è una conquista da tenersi ben stretta. Lo sanno bene i 12 laureati di Napoli ...Amedeo Goria è un noto conduttore e giornalista italiano. Scopriamo qualcosa in più che riguardi la sua vita privata!