Di Battista | «Che le plusvalenze fossero una follia lo sapevano tutti»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 6 dicembre 2022) Alessandro Dituona contro il mondo del calcio: «L’emendamento di Lotito per spalmare i debiti è una vergogna» A margine di una conferenza parlamentare Alessandro Diha commentato, all’agenzia stampa DIRE la situazione attuale del calcio italiano, travolto dagli scandali. JUVE – «I giornali scrivevano più di quanto fosse ‘bravo Elkann’ che ha azzerato il Cda della Juve, di Del Piero e non del fatto che ci troviamo nuovamente in uno scandalo che coinvolge il mondo del calcio e i colletti bianchi che non finiscono mai in galera. Le intercettazioni sono sconvolgenti così come lo è il caso Suarez. Una roba vergognosa: si arriva a rimpiangere l’Avvocato».– «Che lesiano unalo sa chiunque sia appassionato di calcio. Quando si parla dei percettori ...