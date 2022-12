Democrazia ibrida Il futuro del liberalismo secondo De Luca

(Di martedì 6 dicembre 2022) Nell’epoca delle catastrofi – guerre, crisi climatica, pandemie – gli Stati occidentali faticano a trovare il giusto compromesso tra gestione dell’emergenza e tutela dei valori fondanti di una società democratica. Quale? Ne abbiamo discusso con Valerio De, direttore della Scuola “Carlo Azeglio Ciampi” di Politiche Economiche e Sociali e autore del libro “Lo stato globale di emergenza” (Giuffrè). La domanda centrale del libro: qual è ildellaliberale? Le continue crisi sistemiche lasciano crescere un’onda che sovrasta le costituzioni nazionali e lo stato di diritto. L’eccezione, l’emergenza e la gestione tramite poteri straordinari per contenerla diventano appunto tecnica di governo, di un eccezionalismo a livello globale. Possiamo pensare, per esempio all’eccezionalismo statunitense, a ...

