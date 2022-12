IlNapolista

Ancora nell'ultima rilevazione di, si intuisce facilmente il peso dei diritti tv per i ... La Juve, proprio come succede oltre i confini nazionali, diventa un brand:numerose ...... afferma Jonathan Pearce , responsabile delle strategie della forza lavoro presso...dei talenti può anche ridurre il pregiudizio interno alle assunzioni e aumentare il networking che... Deloitte promuove con rilievi il bilancio della Juventus (che non condivide) - ilNapolista Ben 23 le aziende presenti nella Top 100 del ‘Global Powers of Luxury Goods 2022’, redatto dalla società di consulenza. Economia circolare, sostenibilità e innovazione al centro delle strategie di cre ...Secondo la Global Powers of Luxury Goods 2022 di Deloitte, il fatturato generato nel FY2021 dalle vendite dei beni di lusso dei primi 100 gruppi al mondo è pari a 305 miliardi di dollari, 53 miliardi ...