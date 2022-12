Delmastro | il governo non dimentica carceri e agenti | 1000 nuove unità alla polizia penitenziaria

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 6 dicembre 2022) Nonostante le emergenze siano tante e le risorse della manovra siano inevitabilmente concentrate sulla crisi energetica, ilMeloni sta trovando il modo di fornire delle risposte e garantire sostegno a settori in difficoltà endemica. Mondi professionali che lamentano problematiche incistate da anni. Dopo l’annuncio del ministro Valditara sulle risorse “triplicate”, stanziate per l’edilizia scolastica, per fare un esempio. Ora arriva anche quello di Andreadelle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e SottosegretarioGiustizia. Il quale, per quanto riguarda il fronte carcerario, fa sapere che l’esecutivo Meloni, raccogliendormi e sos lanciati dai diversi organi sindacali del settore – rimasti lettera morta con i governi precedenti – nei prossimi quattro anni rinforzerà di ...