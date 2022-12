De Maggio | “Lobotka | rinnovo entro pochi giorni Vi dico tutto su Kessiè”

(Di martedì 6 dicembre 2022) Valter Deannuncia che ildie dà gli ultimi aggiornamenti suStanislavè ad un passo dalcol Napoli. A darne l’annuncio è Valter De, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, che ha rivelato ai microfoni di Radio Goal: “Ho saputo, da voci interne al Napoli, che intorno al 15 dicembre ci sarà un annuncio di mercato molto importante. Le parti hanno trovato un accordo da diverso tempo, ma per arrivare al tweet ufficiale del sodalizio partenopeo bisognerà aspettare la metà del mese di dicembre. Se non è il 15, sarà il 16 o il 14, questo è l’orientamento”. Deannuncia che manca solo la firma ...

