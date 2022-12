Danilo | «Situazione Juve? Sono sicuro che nel club ci sia gente che saprà risolvere la situazione»

Insieme a loro, anche Roberto Gagliardini, Samir Handanovic, Matteo Darmian,D'Ambrosio e ... Diversa ladi Darmian, D'Ambrosio, Handanovic e Cordaz, i quali non sono ancora certo del ...... che saprà sicuramente cosa fare, con grande senso di responsabilità, per risolvere la". ... Restano in Qatar Rabiot , i tre brasiliani Alex Sandroe Bremer , gli argentini Di Maria e ...Danilo, difensore della Juventus, ha parlato ai microfoni di SportMediaset del caso relativo alla società bianconera: "Non vorrei dire molto perché sono totalmente concentrato ...Nel dopo partita di Brasile-Corea del Sud, Danilo, difensore classe 1991 dei verdeoro e della Juventus, spende 2 parole anche per il momento di difficoltà della Juventus a livello societario ...