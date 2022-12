Dall’Eredivisie alla Serie A | il Monza prepara il colpo di mercato!

Leggi su rompipallone

(Di martedì 6 dicembre 2022) Il Campionato diA è stato sospeso per lasciar spazio al palcoscenico dei Mondiali in Qatar, ma le dirigenze delle varie squadre non si sono fermate e continuano a pensare su possibili colpi di mercato. Dopo i numerosi acquisti dello scorso mercato estivo, ilpensa già a possibili colpi in entrata e in questo momento gli occhi sono tutti puntati su un giocatore dell’Ajax, approdato proprio nell’agosto scorso nella squadra olandese. Berlusconi e Gallianino ilLuccaCalciomercato Lucca Come riferito da TMW, l’obiettivo della dirigenza monzese è Lorenzo Lucca: italiano, classe 2001, attaccante, Lucca è in prestito all’Ajax dal Pisa, diventando così il primo calciatore italiano a giocare per la squadra olandese. Al momento Lucca è in prestito, e per il ...