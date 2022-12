Da Regione Lombardia 630 mila euro per il Distretto del Commercio La Via dell' Acqua e dei Mulini

Assolombarda

... per la prima volta, le Regioni si sono date appuntamento per elaborare proposte comuni, c'è stato il passaggio di consegne dallaallaPiemonte che ospiterà la seconda ...Prosegue l'iniziativa 'Giocattolo sospeso', il progetto diin collaborazione con Assogiocattoli e Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) che prevede la raccolta di giocattoli ... Regione Lombardia: seconda edizione bando "Formare per Assumere" — Assolombarda I fondi ottenuti grazie al progetto presentato all’ultimo bando di Regione Lombardia e rivolto ai Distretti Urbani del Commercio (DUC), preparato in collaborazione con Confcommercio Melzo, risultato v ...È stata firmata l'Intesa per il riconoscimento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome quale Organismo comune delle Regioni e delle Province Autonome: a siglare l'accordo, in occasion ...