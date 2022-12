Croazia | Dalic | «Dimostreremo di avere le qualità per competere con il Brasile»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 6 dicembre 2022) Zlatko, commissario tecnico della, ha parlato in vista dei quarti di finale del Mondiale contro ilZlatko, commissario tecnico della, ha parlato della prossima sfida contro il. PAROLE – «Contro ilsarà una partita diversa da quelle che abbiamo giocato finora in questo Mondiale. È una squadra che ama giocare a calcio. Diciamo la verità, ilè la squadra migliore fino a oggi. Hanno una grande profondità. Sono un grande gruppo, fanno paura, sarà un test importante per noi. Hanno giocatori molto veloci, dobbiamo essere preparati su questo fronte. In ogni caso daremo tutto, non abbasseremo le armi prima della partita.dile ...