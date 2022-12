Croazia | Dalic | 'Brasile? Non sarà una partita da 50 e 50 | ma non siamo nemmeno degli outsider'

Zlatko, commissario tecnico della, ha parlato in vista dei quarti di finale del Mondiale contro il Brasile Zlatko, commissario tecnico della, ha parlato della prossima sfida ...Vogliamo divertirci e ovviamente non ci arrenderemo, cercheremo di riposare e prepararci, dando il massimo" ha proseguito,, aggiungendo: "Ai giocatori ho spiegato che questa è la loro occasione ..."È stata una partita dura, combattiva, di qualità. Penso che abbiamo giocato bene, proprio come dovevamo fare contro questo tipo di ...E' ovviamente di buon umore Zlatko Dalic, ct della Croazia, all'indomani della qualificazione ai quarti di finale del Mondiale, conquistata contro il Giappone dopo la lotteria dei calci ...