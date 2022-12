Covid | Mattarella | ' da Regioni assunzione responsabilità politica su scelte non facili'

(Di martedì 6 dicembre 2022) Monza, 6 dic. (Liv/Adnkronos) - Considerando "l'esigenza di assicurare la rapidità e la flessibilità degli interventi", durante la fase della pandemia "sono stati riconosciuti allepoteri significativi, da esercitare nel quadro definito dal legislatore e consolidato attraverso le intese". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergionel suo intervento all'evento ‘L'Italia delle', in corso alla Villa Reale di Monza. Alle, sottolinea, "è stato chiesto di valutare e adottare misure tempestive in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio. Questo peculiare ruolo riconosciuto alle, giustificato dal fatto che si era in presenza di un'emergenza di carattere ...

Il Sannio Quotidiano

...: un nuovo test italiano indicherà quanto si è protetti dal virus e quando vaccinarsi di nuovo › Il Presidente: "Ilnon è ancora sconfitto, servono responsabilità e ...In sala oltre al capo dello Stato Sergio, anche il premier Giorgia Meloni e la ... al presentatore Cesare Cadeo e a Valentino De Chiara, re del frisbee italiano scomparso per il. Tra i ... Covid: Mattarella, ‘solidarietà tra istituzioni ha consentito di affrontare tempesta’ Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo intervento all evento L Italia delle Regioni , in corso alla Villa Reale di Monza. Il Covid, per Mattarella, ha rappresentato "un ...Monza, 6 dic. (Liv/Adnkronos) - Considerando "l esigenza di assicurare la rapidità e la flessibilità degli interventi", durante la fase della pandemia "sono stati riconosciuti alle Regioni ...