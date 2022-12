“Costretta a subire questo” Chanel Totti | vergogna social sulla figlia 15enne di Ilary Blasi

(Di martedì 6 dicembre 2022) Insulti di ogni tipo e body shaming, la faccia nera deicolpisce anche. Ladie Francescoè sbarcata da poco su Instagram (o meglio, ha reso da poco libero il suo profilo) ed ha avuto un assaggio della violenza verbale degli utenti. “Bimba viziata antipatica …già rifatta sembri una trentenne”, scrive un’utente. “Far la ricca coi soldi degli altri, tanto mamma ,tra pochissimo, ti porta a casa un altro portafoglio gonfio”. “Francamente 15 anni son proprio pochi e sembra sian donne fatte di 30 anni e oltrequesta “moda” non mi piace per nulla”. Ma tra pochi commenti vergognosi ci sono tanti che la difendono. “Io sono scioccata, la state riempiendo di commenti sull’aspetto fisico, ma ricordatevi che è un’adolescente. Cazzo, la ...

Cronache Maceratesi

Vogliamo provare a parlare di noi tenendo presente questo fattore essenziale A scrivere il nostro diario ricordando che il vero stupro, la più grossa violenza che l'umanità siaè ...Salkute èad uscire per un infortunio, entra l'olandese Baasdam. Il set si avvia verso ... La prestazione c'è stata e,un 3 - 0 tra le mura di casa, fa davvero male. Noi però alla ... «Nipotina costretta a subire atti sessuali», il nonno rinviato a giudizio Federica Lombardo era capo dell'ufficio tecnico del comune di Calcinato (Brescia), Luisa Zampiceni invece era comandante della Polizia Locale. Ma dopo il matrimonio celebrato con unione ...Indianapolis, 6 dic. -(Adnkronos) - Successo di prestigio per gli Indiana Pacers (13-11) che, pur senza il loro miglior giocatore Tyrese Haliburton, sconfiggono in casa per 112-104 i campioni Nba in..