Cortomontagna | i corti vincitori e le menzioni speciali dell’edizione 2022

(Di martedì 6 dicembre 2022) Le straordinarie arrampicate di Pablo, giovane climber belga che gira la Francia in bicicletta alla ricerca della migliore via da scalare, e il delicato racconto dei sogni di quattro adolescenti di uno sperduto villaggio di montagna nepalese sono stati premiati sabato a Tolmezzo a conclusione dell’ottava edizione di. Quest’anno il festival ha visto la partecipazione di oltre 550 film di provenienza internazionale, che hanno offerto l’occasione di esplorare paesaggi e culture delle montagne di tutto il mondo. Pablo di Florent Quint (Francia), uno degli episodi dell’originale serie francese “Everyday Climbers”, ha unanimemente colpito la giuria, presieduta dal direttore della fotografia Dante Spinotti, che nella propria motivazione ha sottolineato come la felice alternanza di arrampicate, imprese ciclistiche e riflessioni personali ...