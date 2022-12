Corruzione | destra e Renzi reintroducono i benefici carcerari Conte | “È l’Italia alla rovescia di Meloni | crea praterie di impunità”

(Di martedì 6 dicembre 2022) Èdi“. Quella in cui “il centroprateria di” e “indossa i guanti bianchi con chi inquina le istituzioni”. Giuseppeattacca la presidente del Consiglio e la maggioranza che sostiene il suo governo. Nel tardo pomeriggio, in commissione Giustizia, al Senato, i componenti di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia – a cui si è aggiunta Italia viva, con Ivan Scalfarotto – ha approvato l’emendamento dell’azzurro Pierantonio Zanettin che, di fatto, ha reintrodotto iper i reati contro la Pubblica amministrazione (, concussione e peculato). Lo fa, secondo il leader del M5s, in un Paese “in cui il 90% delle truffe sono collegate ...

Il Fatto Quotidiano

Si parla di reati come, concussione o peculato . A votare a favore è stata la maggioranza, ma anche Italia Viva , rappresentata in commissione da Ivan Scalfarotto . Contrari i senatori di ...... isolamento sociale,e potere . È considerata un'opera di riferimento nel genere ...di colorare il manga e di capovolgere attentamente le pagine in modo che fossero lette da sinistra a,... Corruzione, destra e Renzi reintroducono i benefici carcerari. Conte: “È l’Italia alla rovescia… Grillo è il referente di due società. La Nuova Tecnopolis si è aggiudicata una commessa da 82 mila euro dal Comune di Campofranco, in provincia di Caltanissetta, per il ripristino della viabilità ...Il governo ha varato la Legge di Bilancio che ora dovrà passerà alla valutazione di Camera e Senato. Ma, considerato che la maggioranza di governo si trova su entrambe le sponde, difficilmente subirà ...