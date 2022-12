Corruzione al Miur | soldi in cambio di regali | chiesto il rinvio a giudizio per Giovanna Boda

(Di martedì 6 dicembre 2022) È attesa per il prossimo 14 dicembre l’udienza preliminare che vede coinvolti, ex capo dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del, e l’imprenditore Federico Bianchi di Castelbianco. I due sono accusati die la vicenda che li vede protagonisti riguarda alcuni appalti dal valore di 23mila euro per oltre 3,2 milioni di tangenti che l’imprenditore avrebbe pagato per assicurarseli.al Ministero dell’Istruzione: ‘Mazzette indi appalti per 23 milioni di euro’ale la richiesta didal Pubblico Ministero ilnei confronti di ...

... Francesco Testa, per altri dipendenti del, per l'imprenditore e per i suoi collaboratori, il pm Carlo Villani contesta accuse pesantissime che vanno dallaalla rivelazione del ......" L'AQUILA – Un materasso ergonomico, una maxi fornitura di biscotti krumiri, lezioni di sci, un frigorifero da sistemare nel suo ufficio al ministero dell'Istruzione. Ma anche due autisti per sé e i su ...Si tratta di persone pescate anche dagli istituti tecnici «Cristoforo Colombo» e «Leonardo da Vinci». Nell'avviso di conclusione indagini della Procura contestati falso e truffa. Tra gli indagati un a ...