Corriere dello Sport – Kessie | è Napoli contro Inter | l’agente è al lavoro

Leggi su justcalcio

(Di martedì 6 dicembre 2022) 2022-12-06 14:55:59 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il: A tangana lavora per. Volendo, però, si è messo all’opera pure per l’, dopo i contatti dei giorni scorsi.del centrocampista, infatti, secondo quanto rivelato da “Cadena Cope”, ieri ha incontrato Alemany, ovvero il direttoreivo del Barcellona. L’argomento del colloquio, ovviamente, è stata la situazione del suo assistito, che, finora, non ha trovato lo spazio che sperava in maglia blaugrana. Atangana, per così dire, si è presentato ben “preparato”, nel senso che ha informato il dirigente catalano si aver già raccolto l’esse di alcuni club, qualora non dovessero emergere segnali per un cambio di ...