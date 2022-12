Corriere dello Sport – Depay e l’intreccio con Ronaldo | cosa sta succedendo

Leggi su justcalcio

(Di martedì 6 dicembre 2022) 2022-12-06 00:25:00 Fa notizia quanto riportato poco fa dal CdS: Più di un riscatto. Il gol di sabato contro gli Stati Uniti ha un valore doppio per Memphis. Ai margini del Barcellona e con il contratto in scadenza il prossimo giugno, l’olandese si è ripreso la scena europea e quella del mercato, che lo vede protagonista in vista di gennaio. Il goleador di Van Gaal (tra i più prolifici con la maglia dell’Olanda) torna così ad essere un obiettivo di diverse società, che lo avevano già cercato nelle scorse settimane senza tuttavia affondare il colpo. E ci riferiamo al Siviglia, al Chelsea e allo United. I Red Devils, in particolare, stanno valutando l’inserimento in rosa di un altro attaccante dopo la rottura con CR7. Ma – fanno sapere fonti inglesi – ci sono ancora delle riflessioni in corso. Attesa la decisione di CristianoAttenzione ...