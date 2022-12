Condanna Portanova | avvocato Meini | “La mia assistita si è messa a piangere dalla gioia”

(Di martedì 6 dicembre 2022) Nella giornata odierna il centrocampista del Genoa, Manolo, è statoto a sei anni di reclusione per violenza sessuale su una ventiduenne. L’difensore della ragazza, Jacopo, dopo la sentenze, ha rivelato la reazione della sua: “La miasi è subitoe mi ha detto che è felice che la giustizia abbia creduto in lei. Ha voluto ringraziare immensamente tutto il team che ha lavorato per lei e che con lei ha sofferto. Mi ha detto ‘Ho trovato una seconda famiglia che mi ha supportata e creduta fin dal primo istante'”, ha aggiunto. “Sono veramente contento per la ragazza perché la difficoltà di questo tipo di processi sono ...

