Colpo da 400 euro nella macelleria a Itri | presa una delle ladre | caccia al complice

(Di martedì 6 dicembre 2022) Unche aveva fruttato un bottino da 400. Nel mirino di una coppia di malviventi era finita unadi, in Provincia di Latina. Nelle scorse ore però il cerchio su unadue bandite si è stretto con i Carabinieri della Compagnia di Formia che sono riusciti a risalire alla sua identità. Proseguono invece le ricerche della persona(non è chiaro se si tratti di un uomo o di una donna). Il furto I fatti risalgono all’ottobre del 2021. La donna, una giovane romana (di Ostia, ndr), era riuscita a mettere a segno ilinsieme ad un’altra persona portando via 400. La donna si è così beccata una denuncia mentre proseguono gli accertamenti per individuare la ...

Agenzia ANSA

Le conseguenze "A subire il durodi queste scelte saranno soprattutto gli studenti, che a distanza di tre mesi dall'inizio delle lezioni vedranno avvicendarsi i docenti senza alcuna ...... si trova a meno dichilometri, la base aerea di Dyagilevo , dove nelle ultime ore è ... L'attacco su Saratov, insomma, più ancora dell'affondamento del Moskva e delinferto al Ponte Kerch, ... In arrivo 400 nuovi prof, supplenti rischiano addio a cattedre Un colpo che aveva fruttato un bottino da 400 euro. Nel mirino di una coppia di malviventi era finita una macelleria di Itri, in Provincia di Latina. Nelle scorse ore però il cerchio su una delle due ...Forze fresche per la scuola sarda: arrivano quattrocento nuovi docenti dal concorso straordinario. Ma c'è il rovescio della medaglia che per i supplenti diventa una sorta di roulette russa lavorativa: ...