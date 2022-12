Colpaccio Mondiale da 60 milioni | la Juve gioca il jolly

(Di martedì 6 dicembre 2022) Lantus pianifica il colpo dalche vale 60: bianconeri che tentano dire ilper mandare in porto l’affare Il caos attorno allantus per l’inchiesta… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Corriere del Mezzogiorno

Calciomercato Juventus, il Real Madrid pronto a tramortire mezza Europa: 90 milioni di euro per ilin difesa Dopo i Mondiali il Real Madrid ha sempre preso uno degli elementi che maggiormente si è messo in mostra nella manifestazione. Un rito quasi, visto che si è partiti con Ronaldo dopo ...E poi il, mentre scorrono le immagini di Diana : ' Non volevo che tutto si ripetesse '. ... anche perché la Gran Bretagna ha pagato un prezzo altissimo nella Seconda Guerrae la ... C’è anche un po’ di Bari ai Mondiali del Qatar: l’esordio di Cheddira con il Marocco L’attaccante biancorosso in ben tre occasioni va vicino al gol, ma non riesce a segnare. Il Marocco vince ai rigori ...Il futuro di Sergej Milinkovic-Savic continua ad essere in dubbio alla Lazio e sul serbo arriva un' importante conferma ...