Clamoroso Portogallo | Cristiano Ronaldo parte dalla panchina

(Di martedì 6 dicembre 2022) Fernando Santos, commissario tecnico del, ha deciso di far partirecon la Svizzera Scelta clamorosa di Fernando Santos, commissario tecnico del, ha deciso di far partirenel match valido per gli ottavi di finale di Qatar 2022 contro la Svizzera. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Yakin si affida a Embolo in attacco e alla fantasia di Shaqiri Le formazioni ufficiali(4 - 3 - 3): Diogo Costa; Dalot, Rúben Dias, Pepe, Cancelo; Otávio, William Carvalho, Bruno ...ottavo di finale in Qatar. Il Marocco ha battuto ai rigori la Spagna per 3 - 0. Un ... Il Marocco adesso aspetta la vincitrice di- Svizzera. (Getty Images) window.eventDFPready...Marocco elimina Spagna: 3-0 dopo i calci di rigore. Come in Russia, come nell'Europeo itinerante tinto d'azzurro, i rigori puniscono la Spagna. Dopo 120 minuti in cui la ...Formazioni ufficiali Portogallo-Svizzera, la sfida tra lusitani ed elvetici "chiude" gli ottavi: pronostico marcatori, ammoniti, tiratori.