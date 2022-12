Cividale - Udine | il derby che accende il Friuli

... e 250 li ha presi il club mettendoli a disposizione dei suoi tifosi più accaniti che, per l'occasione, monteranno su una littorina speciale (un accordo preso con la Fuc, Ferrovie), ...Fresca reduce dall'importantissima vittoria al PalaFlaminio di Rimini, la Gestecotorna subito in campo, mercoledì 7 alle 20.45, contro l'Apu, in un PalaGesteco già tutto esaurito da giorni, nell'undicesima e terz'ultima d'andata del girone rosso: arbitri Stefano ...Fresca reduce dall'importantissima vittoria al PalaFlaminio di Rimini, la UEB Gesteco Cividale tornerà subito in campo, mercoledì alle 20.45, contro Udine al ...Mercoledì alle 20.45 la sfida tra due realtà a 15 chilometri di distanza tra rivalità, un passato in comune, e liti mai sopite. Palasport esaurito da 10 giorni ...