Chi è Walid Cheddira | l’italiano capocannoniere in Serie B nel Bari | poteva convocarlo Mancini…

(Di martedì 6 dicembre 2022) Arriva un’altra storia da raccontare dai Mondiali 2022 di calcio. Poco fa è arrivata la clamorosa vittoria del Marocco negli ottavi di finale contro la Spagna e ciò che c’è da sottolineare è, oltre al clamoroso successo, che in campo c’era anche un po’ d’Italia. Sì perché nella squadra africana è entrato all’82’, attaccante delcon nazionalità italiana e marocchina. Il classe 1998, che è attualmente ildellaB italiana con nove reti all’attivo, è anche andato vicinissimo al goal del vantaggio al 104?, ma si è fatto ipnotizzare da Unai Simon. Un errore checostare caro, ma che fortunatamente non ha tolto la qualificazione ai quarti alla sua squadra. Ma come ci è arrivato fino a qua? Il marocchino ha cominciato la ...

