Chi è la sorella di Ilary Blasy e cosa fa nella vita? Anche lei ha un nome particolare

(Di martedì 6 dicembre 2022) Sapete chi è ladiBlasi?lei ha unma non fa parte del mondo dello spettacolo. Scopriamo insieme qualin più sul suo conto. È lapiù piccola di, alla quale la showgirl è davvero molto legata. È la più giovane delle tre ed è molto seguita su Instagram. Fonte instagramScopriamo qualin più sulladella showgirl romana: hanno quasi dieci anni di differenza ma sono davvero molto legate. Chi è lapiù piccola diBlasi? Si chiama Melory, ed è la più giovane delle tre sorelle Blasi: la grande è Silvia nata nel 1980, poi segue la famosadel 1981, ed infine arriva Melory nel 1990. Scopriamo ...

Antonino ha perso il padre quando era ancora ragazzo e, soprattutto per laminore, Lucia, ... Poi il direttore diha virato su argomenti più leggeri e ha chiesto a Lucia e Assunta un parere ......suo percorso all'interno della Casa più spiata d'Italia e sfatando una volta e per tutte i dubbi dilo ha definito "burattinaio" : "Tu sei fatto così, c'è poco da spiegare" ha detto la...Antonino Spinalbese ha ricevuto la visita di due donne molto importanti della sua vita: Lucia e Assunta le sue due sorelle a cui ha fatto anche da padre.dicendosi orgogliose del suo percorso all’interno della Casa più spiata d’Italia e sfatando una volta e per tutte i dubbi di chi lo ha definito “burattinaio”: “Tu sei fatto così, c’è poco da spiegare” ...