Che fine ha fatto Jim Carrey? Storia dell’attore | vita privata e addio a social e recitazione

Leggi su nonsolo.tv

(Di martedì 6 dicembre 2022) Jimè un’icona nel mondo dello spettacolo. Tanti sono stati i suoi ruoli che l’hanno reso famoso nell’immaginario collettivo. Oggi però cosa fa? scopriamo chehal’attore. JimLo scorso anno Jimha compiuto 60 anni, e la maggior parte di questi li ha passati recitando. Tanti sono i ruoli che l’hanno reso conosciuto al pubblico internazionale. Apprezzatissimo per la sua versatilità, è difficile trovare una parte che non gli sia calzata a pennello. Ve lo ricordate mentre interpretava Ace Ventura l’acchiappa animali? o nella serie di commedie quali Una settimana da Dio, Yes Man e The Mask? impossibile dimenticarlo anche per la sua parte nel popolare film natalizio Il Grinch. Jimperò, proprio per ...