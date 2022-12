Cavalcavia Sant' Ermete chiuso | ' Significativo dissesto del marciapiede' - Cronaca - lanazione it

Il ponte che collega San Marco a San Giusto chiuso al traffico. I tecnici del comune: 'lavori partiranno fin da ...A dare l'allarme un cittadino che, passando presso ildenominato'Ermete Ovest, si è accorto dell'anomalia e ha subito chiamato i Vigili del Fuoco . Quest'ultimi sono arrivati sul luogo intorno a mezzanotte e hanno iniziato subito gli ...Pisa, chiuso in via precauzionale al transito pedonale e veicolare un cavalcavia. Rampa di accesso al ponte leggermente "disallineata" ...PISA: Sarebbe stato un cittadino a chiamare i vigili del fuoco che sono intervenuti per verifiche sull'infrastruttura e ne hanno disposto la chiusura ...