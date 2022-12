Caso Memo Remigi | Serena Bortone lancia una frecciata in diretta tv | cosa ha detto

(Di martedì 6 dicembre 2022) Niente tregua tra. Dopo le polemiche per ilJessica Morlacchi a Oggi è un altro giorno. Domenica 4 dicembre, il cantautore, intervistato da Massimo Giletti a Non è l’Arena, ha manifestato il suo dispiacere. L’artista hadi essere stupito dalla scelta della conduttrice di non avere alcun chiarimento privato. Stando a quanto rivelato da, il suo rapporto con, in ben due anni di lavoro, era piuttosto forte, tanto da sentirsi spesso anche fuori dagli studi televisivi. Dopo che però l’84enne è stato allontanato dalla Rai non avrebbe ricevuto neppure una chiamata dalla giornalista. «Ci siamo scambiati anche telefonate extra lavoro. Ma dopo il fatto più ...

Remigi a Non è l'Arena parla delJessica MorlacchiRemigi nella serata di domenica è stato ospite a Non è l'Arena, il programma condotto da Massimo Giletti e in onda su La7. Il ...Recorder , l'app pervocali di Google basata sull'intelligenza artificiale, ora trascrive e ... Come l'omonima funzione dell'Apple Watch, questa contatta i servizi di emergenza indi caduta e ...Niente tregua tra Serena Bortone e Memo Remigi. Dopo le polemiche per il caso Jessica Morlacchi a Oggi è un altro giorno. Domenica 4 dicembre, il cantautore, intervistato… Leggi ...Continua il botta e risposta tra Serena Bortone e Memo Remigi dopo il caso della molestia subita da Jessica Morlacchi nel corso del programma Oggi è un altro giorno. Ospite di Non è l’Arena, infatti, ...