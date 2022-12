Carrozza Cnr | “Con tecnologia cure personalizzate e alta qualità vita”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 6 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Credo che la sfida per l’innovazione del futuro nella sanità sia quella di personalizzare gli interventi e tagliarli sulle caratteristiche del paziente. Noi siamo in possesso dei dati genomici e fisiologici del paziente, abbiamo un grande serbatoio che attraverso ladobbiamo rendere veramente attivo. In questo modo riusciremo a dare al paziente quello di cui ha veramente bisogno. Dunque non dobbiamo concentrare gli sforzi solo sulla fase acuta, che comunque è importante. E’ vero, la chirurgia e la diagnostica si fanno in ospedale, ma dobbiamo tenere conto che il paziente va accompagnato nella sua cronicità perché molte malattie oggi si cronicizzano. Per tali motivi gli interventi devono essere mirati per raggiungere unadella, e questo è possibile grazie alla ...