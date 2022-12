Carpegna Prosciutto Pesaro | il presidente Costa dopo la sconfitta di Trento | “È stata un’ottima partita | giochiamo un basket pregevole in ogni situazione”

(Di martedì 6 dicembre 2022)il k.o. di, ilAriofa comunque i complimenti alla suaper la prestazione messa in campo domenica: “È, se consideriamo le premesse con cui salivamo verso le Dolomiti. Purtroppo quando mancavano 3-4 minuti alla fine non siamo riusciti a mettere le mani sulla. Abbiamo commesso qualche errore di troppo su quel +4 che poteva cambiare le sorti di un match che abbiamo quasi sempre controllato. Ma, che sta crescendo e veniva da due vittorie consecutive fra campionato e coppa, ha sprecato meno di noi nei momenti cruciali”, come dichiarato ad Elisabetta Ferri su “Il Resto del Carlino – ...

79 - 75 nel match tra Dolomiti Energia Trento ePesaro , partita valida per la nona giornata di Serie A di basket 2022/23. Grande vittoria dunque per Trento al BLM Group Arena, che permette ai padroni di casa di salire al quarto ...DOLOMITI ENERGIA TRENTO -PESARO 79 - 75 79 - 75 nel match tra Dolomiti Energia Trento ePesaro , partita valida per la nona giornata di Serie A di basket 2022/...Ario Costa, il presidente della Carpegna Prosciutto Pesaro, nonostante la sconfitta alla BLM Group Arena di Trento fa comunque i complimenti alla squadra per la qualità ...Dopo il k.o. di Trento, il presidente Ario Costa fa comunque i complimenti alla sua Carpegna Prosciutto Pesaro per la prestazione messa in campo domenica: “È stata un'ottima partita, se consideriamo l ...