Caronno | il Parco del Lura raddoppia e arriva a 296 ettari

Il Notiziario

...Sorriso per raccogliere fondi da destinare all'ospedale pediatrico - Tutto il programma... prendendosi cura del territorio con l'iniziativa PuliAmo ilValle del Lanza . Tutte le ...... il programma di eventi per celebrare i 20 anni delValle del Lanza - Qui le iscrizioni - Tutte le informazioniVARESINO - Mercatino dei bambini ed Esposizione di Lego a... Caronno: il Parco del Lura raddoppia, sarà di 296 ettari Il Notiziario CARONNO PERTUSELLA – Sono in funzione due nuovi distributori automatici per il ritiro dei sacchi per la raccolta differenziata a disposizione della cittadinanza di Caronno Pertusella. I ...CARONNO PERTUSELLA, 24 novembre 2022 -Novità sul fronte dell’Igiene Urbana a Caronno Pertusella. Sono ufficialmente stati messi in funzione due nuovi distributori automatici per il ritiro dei sacch i ...