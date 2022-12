Cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva | diagnosi difficile per 100mila italiani

PharmaStar

Importanti gli screening nei familiari dei pazienti affetti da questa patologia. Media tutorial sulla malattia che causa un importante ispessimento delle pareti del muscolo cardiaco. Iacopo Olivotto, ...La donna soffre di(HCM), una malattia del muscolo cardiaco che colpisce in un caso su 500, causata da mutazioni genetiche trasmesse per via familiare. Un figlio di una ... Cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva: in Italia circa 100mila casi non diagnosticati. Nuove prospettive di cura (Adnkronos) – Si stima siano oltre 100mila le persone colpite da cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva in Italia, ma di queste, solo circa 15mila hanno ricevuto una diagnosi corretta. Nei restanti cas ...I casi ufficiali sono solo 15mila. In realtà la cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva, una patologia genetica che causa l’ispessimento del muscolo cardiaco, secondo le stime epidemiologiche, colpisce ...