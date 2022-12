Carceri italiane | 79 suicidi in undici mesi | è il numero più alto degli ultimi dieci anni

(Di martedì 6 dicembre 2022) Nellesi sono tolte la vita 79 persone in: si tratta del dato più elevato. Ilemerge da uno studio del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. Oggi ne è stata pubblicata un’anticipazione da cui è emerso che – tra i detenuti che si sono suicidati nel 2022 – 74 erano uomini e 5 donne. L’età media, invece, è di 40. Riguardo alla nazionalità, 46 persone erano, mentre 33 straniere. La maggior parte dei detenuti che si sono tolti la vita hanno deciso di farlo con la stessa modalità: 71 persone, infatti, si sono suicidate per impiccamento. Inoltre, dei 79 casi dio registrati, 33 riguardano persone ...

