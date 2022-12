Capri | musica e parole in “Jazz Poetry”

(Di martedì 6 dicembre 2022) Ilincontra la poesia venerdì 16 e sabato 17 dicembre a, con lo spettacolo “” ideato da Alessandro Incerto con Antonio Onorato e Francesco Bellofatto che andrà in scena alle ore 19 al Centro Polifunzionale Internazionale, organizzato dall’Associazione Culturale Capreae Sirenum Tellus fortemente radicata sul territorio in quanto organizzatrice delMovie International Film Festival (ingresso gratuito).è uno spettacolo che propone, attraverso poesia,e racconto, un dialogo tra sensibilità profonde e consapevoli. Un’esplorazione delle estreme risorse di voce e, condotta tra colori timbrici straordinariamente mobili e vari. Una rincorsa senza confini tra gli spazi dell’immaginario ...

