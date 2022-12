Cancellare la denominazione ‘transizione ecologica’ dal nome del ministero | Zingaretti | “Insulto contro i giovani”

(Di martedì 6 dicembre 2022) ROMA – “Bella battaglia delle opposizioni in Parlamentola destra che vuoleladaldel. Un indirizzo evidente. Uno schiaffo in faccia al futuro di tutti e un”. Lo scrive sul suo canale Telegram Nicola(foto), deputato del Partito Democratico. L'articolo L'Opinionista.

Orizzonte Scuola

... deputata di Sinistra Italiana e moglie di Nicola Fratoianni - proprio mentre esplodeva l' affaire Soumahoro - si era poi lanciata in una crociata per'Merito' dalladel ...... infine sono non garantite: le linee bus notturne (linee la cuiinizia per "n"). e le ... introdurre il reato di omicidio sul lavoro e la controriforma della scuola el'... Decreto Ministeri, il PD: “Cancellare la parola Merito, il Ministero diventi della “Pubblica istruzione” Le opposizioni danno battaglia al governo sui nuovi nomi dei ministeri, che sono oggetto di diversi emendamenti di Pd, +Europa e Terzo polo, al decreto che determina le nuove denominazioni.