Cambio panchina in Serie B | il nuovo allenatore è un campione del mondo del 2006!

(Di martedì 6 dicembre 2022) Come riportato da Alfredo Pedullà, il Genoa ha ufficialmente esonerato Alexander Blessin, ed ha già scelto il suo sostituto. Sarà infatti Alberto Gilardino ad allenare la prima squadra ad interim, con il Genoa che ha messo nel mirino Ranieri e Semplici. GilardinoB Un altrodeldel 2006 diventa, Gilardino l’ultimo di una lunga lista Stiamo probabilmente capendo il perchè di quella grande vittoria in Germania, con un gruppo forte e solido formato da grandi uomini prima che grandi calciatori. Tanti dei 23 di Lippi sono ad oggi allenatori, a dimostrazione della comprensione del calcio che quella squadra aveva in dote. Gilardino si aggiunge infatti alla lista che vedeva già presenti: Fabio Cannavaro, Alessandro Nesta, Massimo Oddo, Gennaro Gattuso, ...

Ora che il lusitano non ha retto, dalle immagini, ildeciso dal ct alla vigilia dell'ottavo ... Quindi, Cristiano ci sarà Giocherà Rimarrà inDa qui il dubbio sulla presenza di ...... se non fosse che si è trattata di una sostituzione storica: grazie a questo, il Brasile è ... fece più o meno la stessa cosa: negli ultimi minuti, fece entrare dallail portiere di ...Complici i risultati negativi, il Grifone decide di dar la scossa cambiando allenatore: finisce dopo quasi un anno l'avventura del tedesco. L'ultima vittoria del Genoa, calendario alla mano, sportivo ...L'Uruguay progetta il futuro dopo la delusione del Mondiale in Qatar e pensa a Bielsa per rilanciarsi in vista del prossimo Mondiale ...