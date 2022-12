Calendario Nintendo Switch #20 | micro-recensione Serious Sam Collection

(Di martedì 6 dicembre 2022) Da rossoa cremisi cruento, ma ridendo: neldell’Avvento arriva con allegria ladiSamNon c’è molto spazio per la crudezza in questa raccolta, come potreste aver intuito dalle precedenti cinque puntate deldi, ma unafavorevole aSamnon la leva proprio nessuno. Se, d’altronde, tra i propri gusti rientra perlopiù un genere, difficilmente una graduatoria stilata da una sola persona riesce a sorprendere. Ed è con piacere che il sottoscritto ha trovato nella riverenza di Croteam verso i grandi classici il tipo di esperienza in grado di superarli. Sam omaggia le sue muse, una su tutte Duke Nukem, ...

Switch sta vivendo un 2022 di importanti appuntamenti, che hanno già visto uscite ...su Switch però sono tutt'altro che finiti (per fortuna!) e abbiamo deciso di dare un'occhiata al...... dato che, solitamente, proprio in occasione del 'dell'Avvento' Gamestop offre sconti ...serie di offerte che sicuramente potranno interessare i possessori (o futuri possessori) di...È in arrivo un nuovo evento Raid Teracristal per Pokémon Scarlatto e Violetto, questa volta con protagonisti Tyranitar e Salamence.Mattoncini sotto l’albero: dal Calendario dell’Avvento arriva una piccola recensione per LEGO Worlds, uno degli imprescindibili di Switch.