Calendario Mondiali calcio 2022 oggi | orari martedì 6 dicembre | chi gioca | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 6 dicembre 2022) Altro giorno e altre partite aidiche si stanno svolgendo in Qatar. Quest’si disputeranno gli ultimi due ottavi di finale di questa rassegna iridata, ovvero Marocco-Spagna alle ore 16:00 e Portogallo-Svizzera alle 20:00. Le due squadre che vinceranno si affronteranno poi nel quarto di finale di sabato 10alle ore 16:00. LA DIRETTA LIVE DI MAROCCO-SPAGNA DALLE 16.00 LA DIRETTA LIVE DI PORTOGALLO-SVIZZERA DALLE 20.00 Gli incontri odierni si potranno vedere in diretta tv su Rai 1 e in direttasu Rai Play. OA Sport vi offrirà invece la DIRETTA LIVE scritta di entrambe le sfide per non farvi perdere neanche un’azione di questo importantissimo torneo., lezione didel Brasile alla Corea del Sud: 4-1 ...