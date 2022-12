Calendario Europei cross atletica 2022 | orari | programma | tv | streaming Si gareggia a Venaria Reale

Leggi su oasport

(Di martedì 6 dicembre 2022) Glidisi disputeranno domenica 11 dicembre presso il Parco La Mandria a(in provincia di Torino). La rassegna continentale riservata alla corsa campestre torna dunque in Italia e la nostra Nazionale vuole essere grande protagonista di fronte al proprio pubblico, con l’obiettivo di salire sul podio in più occasioni. A trascinare il Bel Paese sarà Yeman Crippa, Campione d’Europa dei 10000 metri che andrà a caccia del titolo continentale dopo l’argento del 2019. Attenzione anche a Osama Zoghlami (bronzo continentale dei 3000 siepi), Iliass Aouani (maratoneta da 2h08:34) e a Yohanes Chiappinelli. Tra le ragazze spicca Nadia Battocletti, impegnata nella categoria under 23 e desiderosa di mettere le mani sulla quarta meedaglia d’oro consecutiva (tutte in categorie ...