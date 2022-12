Calderone | “Welfare aziendale strumento centrale per migliorare condizioni lavoratori”

(Di martedì 6 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Il, è unoperledi vita e di lavoro dei. Abbiamo fatto un primo intervento in Finanziaria per la detassazione dei premi di risultato, altro faremo, perchè ci siamo impegnati su questo. Ma personalmente anche perchè credo nella contrattazione integrativa positiva e in tutti quegli sviluppi di strumenti che possonoil rapporto tra imprese e”. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Marina, arrivando alla presentazione del Rapportoindex Pmi 2022 promosso da Generali Italia a Roma L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Così il ministro del Lavoro, Marina, a margine della presentazione delIndex Pmi 2022 di Generali Italia. xb1/sat/gslIn quest'ottica, ildiventa un'opportunità per le aziende e per i suoi lavoratori e viceversa", ha detto Marina Elvira, ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Per Giancarlo ...Lo ha detto il ministro del Lavoro, Marina Calderone, arrivando alla presentazione del Rapporto Welfare index Pmi 2022 promosso da Generali Italia a Roma ...Per il terzo anno consecutivo OMET è tra le aziende Top dell'indagine Welfare Index PMI promossa da Generali Italia. OMET è stata premiata il 6 dicembre a ...