Calcio | Napoli Elmas' Andiamo alla grande | vogliamo dare titolo ai tifosi'

(Di martedì 6 dicembre 2022) "Anche in Champions stiamo facendo bene eanavanti", dice il macedone- "Siamo andandoin campionato e abbiamo fatto bene anche in Champions. In Serie A abbiamo vinto ...

Tutti fuori, tutti dentro. Di nuovo, nel progetto legato a Luciano Spalletti pronto a riabbracciare i reduci dal Qatar. Non prima però di un meritato periodo di vacanza. 15 giorni per smaltire le ...In un'intervista concessa a un'agenzia turca dal ritiro di Antalya, il macedone dice: "Sono ada 4 anni. Ho avuto la gioia di vincere un trofeo (Coppa Italia del 2020, ndr) ed è stato molto ... Il Napoli lavora al necessario rinnovo di Di Lorenzo, da tempo atteso ma ancora non realizzato. La spiegazione dell'agente Marrio Giuffredi.