Calcio | Mondiali 2022 | ostacolo Marocco per una Spagna che sogna in grande

(Di martedì 6 dicembre 2022) Tra Sudamerica ed Europa resta solamente una squadra che potrebbe inserirsi ai quarti di finale deidiin Qatar. Gli altri continenti e, soprattutto, l’Africa, si affidano al: i Leoni dell’Atlante affrontano oggi ale 16.00 negli ottavi la. In palio c’è la sfida alla vincitrice dell’ultimo scontro, quello tra Svizzera e Portogallo, in programma questa sera. Favorita ovviamente la banda di Luis Enrique. La brutta sconfitta con il Giappone (se pur inutile ai fini della classifica del girone) è da mettere assolutamente da parte. Nelle prime due partite del raggruppamento le Furie Rosse avevano dimostrato gran qualità, soprattutto in fase offensiva: l’obiettivo sembra essere quello di riuscire ad arrivare in fondo alla manifestazione. Gli iberici si affidano ad un centrocampo fatto di ...