Calcio | Luis Enrique | “Abbiamo dominato la partita | ma il Marocco ha vinto senza attaccare…il calcio è anche questo”

(Di martedì 6 dicembre 2022) Il CT della Spagna,, si è assunto la piena responsabilità della battuta d’arresto negli ottavi di finale dei Mondiali 2022 diin Qatar. La Roja è stata sconfitta, a sorpresa, dal. La lotteria dei calci di rigore è costa caro alle Furie Rosse, incapaci di realizzare i penalty e perdendo 3-0 contro i nordafricani, trascinati da uno straordinario Yassine Bounou tra i pali. E così si è consumata la disfatta iberica sul rettangolo verde dell’Education City Stadium. Unanella quale gli spagnoli hanno cercato di far valere il loro possesso palla, ma non avendo la dovuta incisività, come testimoniato dai soli due tiri verso lo specchio della porta. E così, terminati i tempi regolamentari e supplementari sullo 0-0, i tiri dal dischetto hanno deciso il destino ...

... in fondo, il secondo posto andava benissimo aEnrique, stavolta no, stavolta è una disfatta ... anche in uno sport a volte crudele come il, l'universo trova spesso il modo di riequilibrare ...Se i nordafricani hanno fatto fuori la Spagna diEnrique gran parte del merito lo devono alla difesa arcigna ma soprattutto ad un Yassine Bounou in forma "mondiale". Il 31enne portiere del ...Il Marocco, rivelazione dei Mondiali, manda a casa la Spagna di Luis Enrique ai calci di rigore. I marocchini sognano e rompono il dominio europeo e sudamericano. Affronteranno il Portogallo, reduce d ...L'eliminazione a sorpresa della Spagna da Qatar 2022 non va giù al ct Luis Enrique, che si dichiara responsabile del fallimento ...