Calcio | il Portogallo dà spettacolo agli ottavi dei Mondiali e supera la Svizzera 6-1 Sfida col Marocco ai quarti

(Di martedì 6 dicembre 2022)puro quello offerto daldi finale deidi2022 in Qatar contro lata nettamente con un punteggio rotondo che recita 6-1 a favore dei lusitani. Messe subito a tacere tutte le eventuali polemiche per l’esclusione dall’undici titolare di Cristiano Ronaldo: gran prestazione dei portoghesi contro una a dir poco spentae accesso ai(dove troverà il) più che meritato. A sbloccare il match al minuto 17 ci ha pensato proprio il sostituto di Ronaldo, Gonçalo Ramos, dando ragione alla scelta di Fernando Santos di puntare dall’inizio sull’attaccante del Benfica: servito in area da João Félix, una virata rapida gli ha ...

2022 - 12 - 06 20:33:17 Gol del33' Gol di Pepe. Da cross sud'angolo colpisce di testa in rete. 2 - 0 2022 - 12 - 06 20:32:42 32' Shar sfiora l'autogol di testa per anticipare ...Al 67' ilspegne il lieve entusiasmo della Svizzera che si era riacceso dopo il gol della bandiera. I lusitani tornano in rete con Ramos che sigla la sua tripletta personale con personalità, siglando ...Portogallo-Svizzera chiuderà gli ottavi di finale. La vincente affronterà il Marocco, (passato sulla Spagna ai calci di rigore) nella sfida del prossimo 10 dicembre.Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...