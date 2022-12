Calcio | I LEONI DELL’ATLANTE VARCANO LE COLONNE D’ERCOLE! Spagna sconfitta ai rigori | Furie Rosse eliminate!

Leggi su oasport

(Di martedì 6 dicembre 2022) È clamorosamente il Marocco la settima squadra che accede ai quarti di finale dei Mondiali 2022 di. All’Education City Stadium di Al Rayyan (Qatar) il gruppo di Walid Regragui sconfigge incredibilmente laaiin seguito allo 0-0 dopo 120? e strappa il pass per entrare tra le migliori otto squadre di una rassegna iridata per la prima volta nella propria storia. Iberici disastrosi dal dischetto, dove arrivano tre errori in tre tiri che condannano la squadra di Luis Enrique. Per iora ai quarti ci sarà la sfida contro la vincente di Portogallo-Svizzera. La partita inizia e il Marocco è subito aggressivo. Al 9? Sofiane Boufal viene atterrato appena fuori dall’area di rigore, ma Achraf Hakimi manda il suo tiro da fermo oltre la traversa. La...