Calci e pugni dopo Brasile-Corea | lite furibonda | il video sconvolge tutti

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 6 dicembre 2022) Clamoroso quanto successo al termine didel Sud; ilha letteralmente sconvolto. Sono volati. In Qatar si sta disputando il mondiale dio, primo ed unico nella storia ad essere disputato in inverno. Una competizione che ha portato diverse sorprese (Belgio e Germania uscite ai gironi) ma anche tante certezze; tra queste troviamo, senza dubbio, il. I ragazzi di Tite hanno regolato la praticadel Sud nel primo tempo offrendo uno a dir poco spettacolare. In campo abbiamo assistito ad un gioco meraviglioso mentre le cose non sono andate proprio così fuori dal terreno di gioco. AdobeTerminatadel Sud (gara vinta ...