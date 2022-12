Bus precipitato a Capri | morto autista | “Forse malore causato da droga”

(Di martedì 6 dicembre 2022) Alla base del grave incidente a, dove un bus del trasporto pubblico locale precipitò in una scarpata, lo scorso 22 luglio 2021, potrebbe esserci undell’dall’assunzione di. Il bilancio della tragedia fu di un, il conducente, Emanuele Melillo, e di 23 passeggeri feriti, alcuni in maniera grave. A L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Agenzia ANSA

... il dato dei passeggeri "abituali" nel 2019 era del 51%; nel primo semestre 2021 eraal ... ogni giorno in Lombardia si effettuano 2185 corse " a cui si aggiungono 220 collegamenti su. ...Una delle possibili cause è legata al terribile incidente di uncarico di malati di Covidnella provincia del Guizhou, di cui Shen Yiqin , a capo del Partito e potenziale candidata, è ... Bus precipitato a Capri, 'malore forse a causa della droga' Un malore, forse causato dall'assunzione di droga: ci sarebbe anche questo alla base del grave incidente avvenuto il 22 luglio 2021 a Capri, dove un bus del trasporto pubblico locale ...Un malore, forse causato dall'assunzione di droga: ci sarebbe anche questo alla base del grave incidente avvenuto il 22 luglio 2021 a Capri, dove un bus del trasporto pubblico locale è precipitato in ...