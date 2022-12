Burdisso osservatore in Qatar | tre nuovi nomi per il mercato della Fiorentina che arrivano dal Mondiale!

(Di martedì 6 dicembre 2022) Nicolassta seguendo con molta attenzione il Mondiale in. L’ex difensore, attuale direttore tecnico, monitora costantemente diversi profili che sin qui si sono messi sotto i riflettori più luminosi. Secondo il quotidiano toscano La Nazione, i principali profili seguiti dasono tre. I primi duesul taccuino portano cucita nel petto la bandiera a stelle e strisce, si tratta di Josh Sargent del Norwich e Timothy Weah del Lille, figlio del grande George. Entrambi si sono messi in mostra con i sorprendenti Stati Uniti. L’ultimo nome segnato dal direttore tecnico viola è quello di Azzedine Ounahi dell’Angers, che si è messo in mostra con il Marocco. Weah CalcioTutti e tre questi ...

